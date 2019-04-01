Российское общественно-сетевое движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации

Это необходимо для защиты активистов, пояснил председатель движении Андрей Пивоваров. Решение принято на конференции «Открытой России», которая проходила в Риге. В ближайшее время протокол направят в Минюст.

В этом году правоохранительные органы возбудили два уголовных дела о работе нежелательной организации в отношении ростовской активистки Анастасии Шевченко и бывшего координатора организации в Екатеринбурге Максима Верникова, напоминает издание «Медуза».