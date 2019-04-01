Владимир Зеленский лидирует после подсчёта 40 процентов протоколов после президентских выборов на Украине

По данным Центризбиркома, Зеленский набирает 30 процентов голосов. Во второй тур выходит действующий президент Пётр Порошенко (16,6 процента). Второй тур состоится 21 апреля.

По предварительной информации ЦИКа, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, а также Киев. Порошенко побеждает в западной части страны, где его главным конкурентом была Юлия Тимошенко. Явка на выборы составили 63,5 процента.