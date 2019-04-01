Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего при взрыве в конце прошлого года, смогут вернуться в свои квартиры

Эксперты решили, что в многоэтажке можно жить. Охрану возле дома власти Магнитогорска сегодня должны снять. После этого люди начнут возвращаться в свои квартиры. Несмотря на требование переселить их в новый дом жить придётся на месте частично обрушившегося здания. В уцелевших подъездах провели косметический ремонт. Тем, кто не хочет возвращаться и ищет новое жильё, ещё три месяца будут выплачивать компенсации.

Дом, в котором перед новым годом прогремел взрыв и погибли 39 человек, пригодным для проживания признала межведомственная комиссия на основе выводов специалистов и заключения Главгосэкспертизы. Проект реконструкции утвердил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. После ЧП в жилом доме в центре Магнитогорска седьмой и восьмой подъезды были полностью демонтированы.

Президент Путин в январе поручил расселить повреждённое здание, сославшись на обращение местных жителей. Тогда глава Челябинской области Борис Дубровский сказал, что это займёт один год.

В правоохранительных органах основной версией трагедии в жилом доме называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщали о теракте. В СК это опровергли.