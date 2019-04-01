Самолет, при крушении которого погибла совладелец S7 Наталия Филева, по некоторым данным, уже попадал в аварию

Тогда за штурвалом был муж Филевой. Авиапроисшествие произошло в марте 2015 года. Частный бизнес-джет Epic LT, которым управлял гендиректор авиакомпании S7 Владислав Филев, совершил аварийную посадку в Домодедово — у самолета по неизвестным причинам сложилась одна стойка шасси, его пришлось сажать на фюзеляж.

Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, бортовой номер того лайнера совпадает с номером бизнес-джета, который потерпел крушение в аэропорту Эгельсбах в Германии накануне. На это обратило внимание издание Forbes. После удара о землю, воздушное судно полностью сгорело, на его борту находилась совладелец группы S7 Наталья Филева, ее отец и пилот. Все они погибли.

По данным немецких СМИ, перед приземлением пилот пошел на второй заход, при этом информации о каких-либо неисправностях не поступало. Причина катастрофы пока неизвестна. Ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.

В Западно-Сибирском Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта утверждают, что самолет эксплуатировался менее трех лет и никаких нареканий к нему не было.