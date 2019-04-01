Шоумен, режиссер и продюсер Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины

По предварительным данным, которые приводит Центральная избирательная комиссия страны, он набирает около трети голосов. Зеленский уже объявил журналистам, что считает это только началом: «Это супер… Это только первых шаг к победе. Я благодарен каждому журналисту — с разных каналов. Неважно, какие они, прямые или непрямые… Хочу поблагодарить всех наших украинцев, которые голосовали не по приколу… Хочу поблагодарить всех».

Также, по предварительным данным, во второй тур выходит действующий глава государства Петр Порошенко. У него примерно вдвое меньше голосов, чем у Зеленского.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уверена, что сможет выйти во второй тур выборов. В ее штабе говорят, что по их подсчетам, лидер партии «Батькивщина» обходит действующего президента. Сама Тимошенко призывает сторонников лично контролировать процесс подсчета голосов.

Тимошенко добавила, что её сторонники ведут свой подсчет.