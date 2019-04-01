Бразилия планирует открыть в Иерусалиме торговое представительство, вместо переноса посольства

Как пишет газета Times of Israel со ссылкой на бразильский МИД, новый офис будет отвечать за вопросы торговли, инвестиций, технологий и работать как часть диппредставительства. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно обещал перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим вслед за США и Гватемалой. Как предполагает израильская пресса, глава государства изменил свое решение на позапрошлой неделе.