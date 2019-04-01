Главой общественной организации «Открытая Россия» стала юрист ее петербургского отделения Анастасия Буракова

Такое решение приняли участники конференции новой структуры, пишет «Новая газета». Политик Андрей Пивоваров, который занимал должность федерального координатора одноименного движения, сложил свои полномочия. Ранее Минюст принял документы на регистрацию общероссийской общественной организации «Открытая Россия». Движение под таким же названием было ликвидировано решением общего собрания, после того как членов этой структуры стали преследовать в российских регионах и обвинять в причастности к деятельности нежелательной организации.