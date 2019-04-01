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07:02, 01 апреля 2019

Власти Ингушетии отказались согласовывать два митинга оппозиции

Организаторы нарушили сроки подачи и допустили ошибки при оформлении заявки, говорят в правительстве республики. Такой шаг властей нарушает данные ими же обещания, сказал «Эху Москвы» руководитель ингушской правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов.

«В ближайшее время организаторы митинга решат, будут ли они обжаловать отказ или попробуют согласовать новые даты проведения акции», — добавил Муцольгов. Митинги протеста проходят в Ингушетии с минувшей осени. Их участники требуют отменить соглашение с Чечней о границе. А также добиваются отставки руководства республики.



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