Оппозиция и власти Турции говорят о победе своих кандидатов на муниципальных выборах в крупнейших городах страны

Речь идет о борьбе за посты мэров Стамбула, Анкары и Измира. В целом же по стране, как передает агентство ТАСС, лидируют кандидаты от правящей Партии справедливости и развития. Муниципальные выборы в Турции — негласное подтверждение легитимности политики действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал «Эху Москвы» сказал эксперт по политике турецкого руководства Роберт Устян. Он полагает, что популистская риторика Эрдогана заставляет государственную машину действовать все более иррационально, и со временем ситуация только ухудшится.