Шоумен, режиссер и продюсер Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Вторым идет действующий глава государства Петр Порошенко. Оба они, как ожидается, будут бороться за кресло президента во втором туре. Порошенко считает небольшой победой итоги прошедшего голосования: «Сегодня вы, украинцы, мы, украинцы, сломали российский сценарий первого тура, ибо точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре. Ничего у вас не получилось. А теперь позвольте мне предположить. Друзья и недруги из России, украинцы так же вам сломают сценарий и второго тура! Увидите. Говорят, что первый тур, то была игра в одни ворота. Кремль, олигархи перешли уже все красные линии. Вы бы видели, что происходило в течение последних двух недель! Не стеснялись некоторые наши телеканалы демонстрировать образцы роспропаганды. Я благодарю тех украинцев, которые во всем разобрались. Но избиратели все правильно разглядели. Еще раз подчеркиваю, я благодарю всех украинцев, которые в этом очень тщательно разобрались и отделили зерна от плевел». В 2014-ом году Петр Порошенко набрал 54% голосов избирателей. Второго тура тогда не потребовалось.

Второй срок Петра Порошенко приведет к ухудшению отношений с Россией, сказал в эфире «Эха Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международной политике Константин Косачев. Он настаивает, что Россия никак не вмешивалась в украинские выборы и не финансировала каких-либо кандидатов.