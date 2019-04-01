Совладелец и председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в Германии

Накануне недалеко от Франкфурта-на-Майне потерпел крушение одномоторный самолет. В пресс-службе перевозчика уже подтвердили гибель своего руководителя.

Шестиместный самолет модели «Epic E1000» разбился около 15 часов 30 минут недалеко от населенного пункта Эрцхаузен в федеральной земле Гессен. Пилот и двое пассажиров погибли. Полиция сообщила, что горящие обломки находились в радиусе 20 метров от места крушения.

Самолет стартовал во французском городе Канны. За восемь минут до падения пилот перешел на ручное управление и при подлете к аэропорту прекратил связь с Германской службой безопасности полетов. Представитель службы заявил немецкому телевидению, что это — рутинная процедура при посадке. Никаких отклонений от нормы замечено не было.

Машина полиции, выехавшая к месту катастрофы, также попала в аварию. Трое находившихся в ней полицейских были тяжело ранены. Двое из них на вертолете доставлены в больницу. Вызвавший столкновение автомобиль выехал для обгона на встречную полосу и фронтально врезался в машину полиции. Водитель и пассажир, мужчина 24 лет и женщина 22 лет, погибли на месте происшествия.

Полиция начала расследование катастрофы. Его результаты станут известны в начале недели.