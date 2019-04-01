Митинг против нового правительства прошел в Алжире

Участники акции, в основном молодежь, собрались в ночь на центральной площади столицы, передает агентство ТАСС. Власти Алжира накануне обнародовали состав нового кабинета министров. В него вошли шестеро прежних руководителей различных ведомств. Президент Абдельазиз Бутефлика сохранил за собой пост министра обороны. Новое правительство сформировано после того, как 82-летний президент отказался от планов идти на новый, пятый по счету, срок. Бутефлика решил так на фоне масштабных антиправительственных выступлений в стране.