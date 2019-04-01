В Москве простятся с бывшим главным редактором еженедельника «Коммерсантъ – Власть» Максимом Ковальским

Гражданская панихида пройдет в Центральном доме литераторов. Она начнется в 11 часов. Ковальский скончался в пятницу на 55-м году жизни. Он возглавлял еженедельник более 10 лет. В конце 2011 он оставил пост из-за публикации фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина. Как напоминает издание «Медуза», сначала речь шла об увольнении, позже это решение было формально отменено, вместо этого было объявлено об отставке по соглашению сторон.