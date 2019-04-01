Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний

В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов. Стоимость оплаты из средств ОМС будет определяться не по усредненным тарифам, а персонифицировано по каждому случаю, объясняют в столичной администрации. Часть потребности в препаратах будет удовлетворяться за счет средств городского бюджета, заверяют в мэрии. Процесс перехода на новые стандарты оказания медпомощи завершится в этом году.