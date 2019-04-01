Спор о плагиате между Филиппом Кирокоровым и французским композитором дошел до Страсбурга

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу Жильбера Синуэ. Тот уже два года пытается добиться, чтобы российского певца признали виновным в нарушении авторских прав из-за композиции «Шелковая нить». Композитор считает, что российские суды нарушили его право на справедливое судебное разбирательство, говорит защита Синуэ. Киркоров, по словам адвокатов французского музыканта, не скрывал авторства, но не имел разрешения на переработку и не отчислял гонорары.