Россия может не признать итогов выборов президента Украины

Как сказал в эфире «Эха» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, позиция Москвы будет зависеть от реакции украинских властей на тысячи жалоб на нарушениях в ходе первого тура и результат второго тура. По мнению Косачева, легитимность выборов может оказаться под вопросом по нескольким причинам. И в первую очередь из-за того, что миллионы избирателей в Донбассе и в России были лишены возможности проголосовать.