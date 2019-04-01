Шоумен и продюсер Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

По предварительным данным, он набирает около 30% голосов. Действующий президент Петр Порошенко – около 16,5%. На третьем месте идет лидер объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко – у нее чуть более 13% голосов, говорят в Центризбиркоме Украины. Таким образом, ожидается второй тур, куда пока выходят Зеленский и Порошенко. Тем не менее, в штабе Тимошенко настаивают, что по их подсчетам, второе место в итоге должно достаться лидеру «Батькивщины».