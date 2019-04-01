Мещанский суд Москвы, как ожидается, вернется сегодня к делу «Седьмой студии»

На прошлой неделе там завершились повторные допросы обвиняемых. Между тем судья Ирина Аккуратова ранее постановила провести повторную экспертизу. По этому делу проходят четыре человека, в том числе режиссер Кирилл Серебренников. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, которые бюджет выделял на театральный проект «Платформа». Все подсудимые вину не признают. Тем временем в среду истекает срок домашнего ареста фигурантов этого дела.