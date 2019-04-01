Вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы

Как утверждает местная газета Nacional, нападавшие принадлежат к одной из проправительственных группировок. По ее сведениям, ранения получили два человека. В Каракасе и других городах Венесуэлы проходят акции протеста после новых масштабных отключений электричества. Противники президента Николаса Мадуро собрались в том числе у резиденции главы государства. Они требуют от властей восстановить подачу электричества.