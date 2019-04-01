Владимир Зеленский готов прийти на дебаты с Петром Порошенко

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко. Ранее глава государства высказался за встречу на дебатах перед вторым туром. Тем временем Зеленский предупредил, что не собирается объединяться ни с кем из «старых» политиков. После обработки более 10% протоколов шоумен и продюсер набирает в первом туре выборов более 29,5% голосов. У Порошенко – почти 17%. Третьей идет Юлия Тимошенко, с 13,7% голосов. В ее штабе настаивают, что по их данным, лидер партии «Батькивщина» может в итоге пройти во второй тур вместо президента.