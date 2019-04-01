Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в ближайшее время может объявить о своей отставке

Как утверждает со ссылкой на свои источники частный алжирский телеканал Ennahar, глава государства намерен уйти на основании одной из статей Конституции. Она позволяет Конституционному совету объявить, что президент не может далее исполнять свои обязанности. Либо предоставить главе государства право на добровольную отставку. Бутефлика ранее объявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах, чтобы пойти на пятый срок. Это вызвало самые масштабные за последние годы волнения в стране, и президент в итоге отказался от своих планов.