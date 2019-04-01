Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Это произошло при заходе на посадку частного самолета в аэропорту «Эгельсбах» Франкфурта-на-Майне, подтвердили в пресс-службе перевозчика. По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли. Сегодня в ФРГ отправится представитель Межгосударственного авиационного комитета. Он будет участвовать в работе комиссии по расследованию, передает агентство ТАСС. По одной из версий, пилот воздушного судна мог потерять управление. После удара о землю небольшой самолет сгорел.