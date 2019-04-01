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01:02, 01 апреля 2019

КПРФ собирается в этом году подкреплять борьбу на выборах массовыми акциями и «троллингом «Единой России»»

Так решил пленум ЦК компартии, который прошел в субботу. Как пишет газета «Коммерсантъ», лидер коммунистов Геннадий Зюганов и соратники ожидают, что в этом году на региональных выборах перспективных кандидатов от оппозиции будут снимать на стадии их подбора и выдвижения. В КПРФ считают, что власть теряет рычаги управления электоратом, пишет газета. Отказ Центризбиркома передать думский мандат экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину в компартии считают одной из атак со стороны Кремля. Зюганов намерен поднять в Госдуме вопрос о роспуске ЦИКа.



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