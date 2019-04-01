Группа S7 отложит рассмотрение новой стратегии своего космического подразделения

Это связано с гибелью главы совета директоров Наталии Филевой. Как рассказал источник агентства РИА Новости в ракетно-космической отрасли, новая стратегия S7 Space предусматривала отказ от производства ракет «Зенит» на Украине и ожидание разработки «Роскосмосом» ракет «Союз-5» для их применения с «Морского старта». Наталья Филева погибла в авиакатастрофе под Франкфуртом-на-Майне. Накануне там разбился и полностью сгорел частный самолет. По предварительным данным, на борту находились три человека.