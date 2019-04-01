Турецкая оппозиция настаивает на победе своих кандидатов на выборах мэров трех крупнейших городов

Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу утверждает, что его соратники выиграли в Стамбуле, Анкаре и Измире. Ранее кандидат в мэры Стамбула от правящей Партии справедливости и развития, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым объявил о своей победе, несмотря на минимальный отрыв от соперника. В целом по Турции, как передает агентство ТАСС, по результатам подсчета 91,15 % бюллетеней на муниципальных выборах лидируют кандидаты от партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.