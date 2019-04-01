Шоумен и продюсер Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

После обработки 2% протоколов, он получает почти 27,5% голосов. Действующий президент Петр Порошенко – около 17,5%. На третьем месте идет лидер объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко – у нее более 15,5% голосов, говорят в Центризбиркоме Украины. Таким образом здесь ожидается второй тур, куда пока выходят Зеленский и Порошенко. Тем не менее в штабе Тимошенко настаивают, что по их подсчетам, второе место в итоге должно достаться лидеру «Батькивщины».