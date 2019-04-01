Штаб Тимошенко: после подсчета 63,5% голосов Зеленский и  Тимошенко выходят во второй тур

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после параллельной обработки 63,5% голосов набирает 16,1% голосов, шоумен Владимир Зеленский — 28,1% и президент Украины Петр Порошенко — 15,2%, заявил в понедельник на брифинге депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.



«У нас обработано уже 63,51% голосов. В результате этого у нас следующие результаты: Зеленский — 28,1%, Тимошенко — 16,1%, Порошенко — 15,2%», — сказал Соболев на брифинге в штабе, передает РИА.



Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает

необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, между ними незначительный разрыв.