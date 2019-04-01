Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, участвовавший в выборах мэра Стамбула, объявил о своей победе

Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, участвовавший в выборах мэра Стамбула от правящей Партии справедливости и развития, объявил о своей победе. Трансляцию его выступления вел телеканал Эн-ти-ви.

Подсчет голосов на выборах еще не закончился. По данным газеты «Сабах», обработано почти 99% бюллетеней. Йылдырым лидирует с показателем 48,71%, его ближайший соперник от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу получает 48,65%.

Между тем, в Анкаре лидирует оппозиционный кандидат от Народно-республиканской партии Мансур Яваш. Он на 2% голосов опережает кандидата от правящей партии Мехмета Озхасеки.

Муниципальные выборы в Турции – негласное подтверждение легитимности политики действующего президента Тайипа Эрдогана. Об этом «Эху Москвы» сказал эксперт по Турецкой политике Роберт Устян. Популистская риторика Тайипа Эрдогана заставляет государственную машину действовать все более иррационально, и со временем ситуация только ухудшится, — считает Роберт Устян.