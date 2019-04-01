На выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский – у него 26,85% голосов

Действующий президент Петр Порошенко на втором месте, у него 17,55%,у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 16,76%. Это данные ЦИК после обработки 1% бюллетеней.

По данным Национального экзит-полла, Зеленский набирает 30,4% голосов, Порошенко — 17,8%, Тимошенко — 14,2%.

Между тем, в штабе Юлии Тимошенко заявили, что это она выходит во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским, а не Порошенко.Данные экзит-поллов Тимошенко назвала манипуляцией и не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.

Россия не должна признавать результаты выборов президента на Украине, — сказал в эфире «Эха Москвы» глава ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Жириновский добавил, что во время голосования зафиксировано огромное количество нарушений, а на улицах спецназ и спецтехника СБУ. Подобное нельзя назвать голосованием, — считает политик. ЛДПР уже внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией выборов на Украине.