В лидерах президентской гонки на Украине вновь Зеленский и Порошенко

Лидерами президентской гонки на Украине вновь стали шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко. Согласно опубликованным данным ЦИК после подсчета 1,03% бюллетеней, Зеленский набирает 26,85% голосов, Порошенко — 17,55%.

На третьей строчке с результатом 16,76% стоит Юлия Тимошенко. На четвертом месте кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. У него — 8,99% голосов.