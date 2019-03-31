На выборах президента лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко (лидер ВО «Батькивщина») и Петр Порошенко (действующий глава государства) набирают 28,51%, 18,03% и 16,94% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 0,54% протоколов.

Согласно тем же данным, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали 9,37% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 7,32%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 6,32%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 4,38%, кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского — 1,97%, кандидата от партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула — 1,94% . Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,25% избирательных бюллетеней.