Президент Турции Эрдоган заявил, что его партия потеряла несколько городов в результате выборов мэров, которые прошли сегодня.

В столице страны Анкаре побеждает оппозиционный кандидат от Народно-республиканской партии Мансур Яваш. В Стамбуле представляющий партию Эрдогана экс-премьер министр Бинали Йылдырым набрал 48,9%, а Экрем Имамоглу из НРП следует за ним с минимальным отрывом, у него 48,5% голосов. На выборах обработано 96% бюллетеней.