Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева и ее отец погибли при крушении самолета в Германии, — об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Бизнес-джет, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при вылете из Франкфурта, погибли трое россиян: два пассажира и пилот.

Самолет после крушения полностью сгорел, идентификация останков ожидается на следующей неделе. Представитель Межгосударственного авиационного комитета завтра вылетит на место авиакатастрофы, — сообщает ТАСС. По предварительным данным, пилот потерял контроль во время поворота самолета.

Между тем по пути к месту крушения самолета полицейская машина попала в аварию, два человека погибли, — сообщает Интерфакс со ссылкой на данные немецкой полиции.

Авиакомпания S7 занимает второе после Аэрофлота место на российском авиарынке,