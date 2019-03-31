МАК создал оперативный штаб по расследованию авиакатастрофы в  Германии, где погибла Филева

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал оперативный штаб по расследованию авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, рассказал РИА «Новости» заместитель председателя МАК Сергей Зайко. «Межгосударственный авиационный комитет создал оперативный штаб по расследованию, специалисты которого уже вышли на связь с коллегами из Германии», — сказал Зайко.

Источник РИА Новости сообщал, что на борту было три россиянина, все они погибли.