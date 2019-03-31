ЦИК: Зеленский набрал 26,01%, обогнав Порошенко в первом туре

Шоумен Владимир Зеленский обогнал действующего президента Украины Петра Порошенко в первом туре выборов главы государства, набрав 26,01% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия после 0,19% протоколов. По данным ЦИК, Зеленский набрал 26,01% голосов, а Порошенко — 22,75%, — сообщает РИА «Новости».

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье. Согласно первым данным ЦИК, во второй тур проходят действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.