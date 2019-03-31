В Турции прошло голосование на выборах в органы местного самоуправления

На выборах мэра Анкары лидирует кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш. У него на 2% голосов больше, чем у кандидата от правящей Партии справедливости и развития Мехмета Озхасеки.

В Стамбуле представляющий партию Эрдогана экс-премьер министр Бинали Йылдырым и Экрем Имамоглу из НРП – набирают примерно по 50% голосов.

Это первые в истории страны муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.