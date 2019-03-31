ЛДПР внесла в ГД проект постановления о непризнании РФ  выборов на Украине

Партия ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления, которым предлагает не признавать в России результаты президентских выборов на Украине, заявил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы внесли проект постановления Госдумы. Как только его включат в повестку дня, будет голосование. Мы будем голосовать, чтобы принять это постановление о непризнании выборов на Украине… Я обещал еще за месяц до выборов, что мы их не признаем и будем добиваться, чтобы наш парламент их не признал», — сказал Жириновский.