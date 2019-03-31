Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов

Телеведущий и актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-полла, которые приводит «Интерфакс».

Владимир Зеленский, по предварительным данным, получил 30,4% голосов, Петр Порошенко — 17,8%. У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 14,2%.

Между тем в штабе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили, что это она выходит во второй тур президентских выборов вместе с Зеленским. Согласно данным штаба, 27 процентов набирает Владимир Зеленский, 20,9 — Юлия Тимошенко, 17,5 — Петр Порошенко. Никаких переговоров о коалиции с Владимиром Зеленским до официального подсчета голосов на выборах Юлия Тимошенко не ведет.