Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева и ее отец погибли при крушении самолета в Германии. Гендиректор компании Владислав Филев жив, — об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении гендиректора S7. Наталья Филева вместе с отцом летели в Германию на лечение, — уточнил источник. Гибель Натальи Филевой РИА подтвердили также в пресс-службе авиакомпании S7.

Ранее немецкая Bild написала, что бизнес-джет, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при вылете из Франкфурта, погибли, трое россиян: два пассажира и пилот.

Самолет после крушения полностью сгорел, идентификация останков ожидается на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении полицейского управления Южного Гессена.

Авиационные следователи в ФРГ выехали на место крушения самолета с россиянами на борту.