ЦИК Украины: Явка на выборах президента достигла 63,99%

Предварительная явка на президентских выборах на Украине составляет 63,99%. По результатам обработки данных 83 окружных комиссий из 199. Такие данные активности избирателей опубликовал ЦИК страны в 21:30. Самым малоактивным регионом Украины оказалась Закарпатская область — явка там пока зафиксирована на уровне 49,43%. Ранее Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было, — сообщает ТАСС.