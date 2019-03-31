В МВД Украины утверждают, что не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД Украины Сергей Яровой на фоне появившейся ранее информации о почти 2 тысячах нарушений на выборах президента Украины заявил, что серьезных нарушений не зафиксировано, правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок после закрытия участков. «Подразделения МВД обеспечили правопорядок на выборах и продолжают свою работу после закрытия участков. Серьезных нарушений не произошло», — приводит слова Ярового пресс-служба МВД в Facebook. По словам замглавы МВД, в полицию поступило более 1,9 тысячи сообщений о нарушениях, возбуждено 31 уголовное дело.

Президент Петр Порошенко ранее заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. По данным exit poll, никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский с чуть более 30% голосов и Порошенко, которого поддержали около 18% граждан. Тимошенко набирает почти 14%, Юрий Бойко — 9,8%, — сообщает РИА «Новости».