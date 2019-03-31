Акционер S7 Наталия Филева разбилась в авиакатастрофе на частном самолете в Германии

Об этом со ссылкой на пресс-служба компании сообщает ТАСС. «31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным компании, международная комиссия займется расследованием обстоятельств гибели Филевой вместе с российскими авиавластями. «Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей», — говорится в заявлении компании. «Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива».