Совладелец S7 Наталья Филева погибла в Германии, Владислав Филев, гендиректор компании, жив

Источник в окружении гендиректора российской авиакомпании S7 Владислава Филева опроверг сообщения о его гибели в авиакатастрофе в Германии, разбились его жена Наталья и тесть. Ранее немецкая Bild написала, что в Германии разбился самолет, погибли двое россиян. Появлялись сообщения, что среди погибших Владислав Филев. «Погибла Наталья Валерьевна вместе с отцом. Они летели в Германию на лечение. Не Филев, а жена», — сказал собеседник. Телефонный номер Натальи Филевой при попытке дозвониться недоступен, — сообщает РИА «Новости».