В Турции завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления

На выборах мэра Анкары лидирует кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш, у него 49,1% голосов. Это на один процент больше, чем набирает кандидат от правящей Партии справедливости и развития Мехмет Озхасеки. Обработана примерно половина бюллетеней.

В Стамбуле представляющий партию Эрдогана экс-премьер министр Бинали Йылдырым получает 51% после обработки примерно двух третей бюллетеней.

Голосование проходило в 32 провинциях республики. Это первые в истории страны муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.