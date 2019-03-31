Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал «все демократические силы поддержать Владимира Зеленского без всяких предварительных условий» навыборах президента. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Владимир Зеленский – следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!» — написал Саакашвили.

Сейчас Саакашвили находится за границей, поскольку был лишен украинского гражданства. Но он пообещал вернуться на Украину после выборов и смены руководства страны.