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21:01, 31 марта 2019

Михаил Саакашвили призвал все демократические силы поддержать Владимира Зеленского

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили призвал «все демократические силы поддержать Владимира Зеленского без всяких предварительных условий» навыборах президента. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
«Владимир Зеленский – следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!» — написал Саакашвили.

Сейчас Саакашвили находится за границей, поскольку был лишен украинского гражданства. Но он пообещал вернуться на Украину после выборов и смены руководства страны.



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