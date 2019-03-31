Юлия Тимошенко заявляет, что не ведет переговоров с Владимиром Зеленским об объединении во  втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что не ведет переговоров с кандидатом Владимиром Зеленским об объединении во втором туре выборов.

«Мы рассчитываем на то, что после подведения реальных результатов выборов, сбора оригиналов протоколов мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре. И потому никаких переговоров до завершения подсчета голосов мы не ведем», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в своем штабе.

Ранее народный депутат Украины (внефракционный) Мустафа Найем заявил, что штабы Зеленского и Тимошенко ведут переговоры об объединении во втором туре президентских выборов.