Владимир Зеленский и  Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов

Телеведущий и актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Национального exit-poll, которые приводит «Интерфакс». Владимир Зеленский, по предварительным данным, получил 30,4% голосов, Петр Порошенко — 17,8%. У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 14,2%.

В штабе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили, что она выходит во второй тур президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в «Фейсбуке» в ее предвыборный штаб. Согласно данным штаба, 27 процентов набирает Владимир Зеленский, 20,9 — Юлия Тимошенко, 17,5 — Петр Порошенко.

Exit-poll, проведенный телеканалом «112 Украина» показал, что у Зеленского 30,7%, у Порошенко 18,6%, у Тимошенко 13,9%.

ЦИК Украины обещает подвести итоги выборов до 10 апреля. Второй тур выборов состоится 21 апреля.