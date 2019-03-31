В Турции завершилось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Правящая Партия справедливости и развития, возглавляемая президентом Эрдоганом, лидирует в Анкаре и Стамбуле, — сообщает Рейтер.

На выборах мэра Анкары кандидат отправещей партии Мехмет Озхасеки набирает 50,9%, а его соперник от оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш заручился 45,9% голосов.

В Стамбуле представляющий партию Эрдогана экс-премьер министр Бинали Йылдырым получает 51,6%, а Экрем Имамоглу из НРП — 45,8 процентов.

Голосование проходило в 32 провинциях республики. Это первые в истории страны муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.