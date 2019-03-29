Exit-poll Украины: Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,4%

Exit-poll «112 Украина»: Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во II тур выборов главы государства, набрав 30,7% и 18,6% голосов, Юлия Тимошенко на третьем месте, ее поддержали 13,9%.



Представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский на выборах президента Украины получил поддержку 30,4% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 17,8%. Таковы данные национального экзитпола на 18:00 За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 9,8%. Об этом со ссылкой на национальный exit-poll сообщает ТАСС.

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20 00 закрылись все избирательные участки на территории страны. Начался подсчет голосов. По последним официальным данным на 15:00, в выборах приняли участие 45,11 процента избирателей. «Национальный экзит-пол 2019» уже провели Фонд «Демократические инициативы имени И. Кучерива», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова. Первые результаты опросов будут обнародованы в ближайшее время. Это будет информация с участков по состоянию на 18:00. Окончательные данные опроса социологи обнародуют в 23 00.