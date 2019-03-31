Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической). Об этом говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы. Евросоюз не признает применение российского законодательства в Крыму и настаивает, чтобы всех фигурантов дела немедленно отпустили, так как на Украине Хизб ут-Тахрир не запрещена.

Напомню, на этой неделе арестовали 23 активиста «Крымской солидарности», у которой прошли обыски в Симферополе, Красногвардейском и Белогорском районах полуострова. Их обвинили в организации отделения Хизб ут-Тахрир и участии в ней. Всех задержанных вывезли из Крыма в СИЗО Ростова-на-Дону.